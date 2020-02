Butta 700 lattine di birra nel cassonetto e viene multato: "Volevo fare un po' di pulizia"

Ieri pomeriggio le Guardie Ambientali della Polizia Locale, mentre stavano effettuando il controllo del territorio nella zona di Barriera, hanno intercettato un uomo che, incurante da quanto previsto dal Regolamento Gestione Rifiuti Urbani, aveva appena smaltito circa 30 casse di lattine di birra (oltre 700 lattine) nei cassonetti dell’indifferenziata, quando poco distante sono posizionati due contenitori per la raccolta del vetro e dell’alluminio.

L’uomo, un privato non titolare di alcuna attività di ristorazione, ha giustificato il gesto affermando che dopo un anno avevo deciso di fare un po’ di pulizia in casa; è stato sanzionato per l'articolo 16 c. 3 lettera a del Regolamento di Gestione Rifiuti Urbani e Pulizia del Territorio che prevede una sanzione da 100 euro.