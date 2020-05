Guerra all'eccesso di velocità, la Polizia Locale "becca" centauro a 160 all'ora a Valmaura

Nell'ultima settimana la Polizia Locale ha dichiarato guerra al mancato rispetto del Codice della strada elevando ben 43 sanzioni, la maggior parte di esse per eccesso di velocità. Una di queste ha suscitato grande clamore visto che è stata commessa in via Flavia da un uomo alla guida di una Ducati che stava viaggiando alla velocità di 161 chilometri orari in un tratto dove il limite è di 50. Al conducente, cittadino italiano residente all’estero, è stata ritirata la patente e, trattandosi di veicolo straniero, l’infrazione è stata immediatamente conciliata.

In un altro episodio avvenuto in via Carnaro, un uomo di 31 anni in sella sempre ad una moto è stato fermato perché andava a 134 chilometri orari e aveva sorpassato in galleria. Sempre in via Carnaro, un ragazzo di 24 anni a bordo di una Ford ha toccato i 127 chilometri orari dove il limite di velocità in quel tratto è di 50.