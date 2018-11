Sanzioni contro bivacchi abusivi, mendicanti e ubriachi: il report della Polizia Locale

Da qualche settimana arrivano puntuali i report del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale. Sequestri, allontanamenti, sanzioni e molto altro a carico di persone responsabili di infrazioni ai diversi regolamenti. Un'attività che vede gli agenti - anche in borghese - controllare il territorio e accertare comportamenti scorretti.

L'ultima settimana

C'è un po' di tutto all'interno del report della settimana che va dal 29 ottobre al 4 novembre. Gli uomini del NIS hanno accertato diverse situazioni più o meno gravi. Spicca tra le tante la sanzione comminata ad un uomo di origine straniera di 60 anni colpevole di "campeggiare" presso il terzo Topolino a Barcola.

Sanzioni ai mendicanti

Sono cinque i provvedimenti nei confronti di mendicanti. San Giusto, strada di Fiume, davanti al cimitero di Sat'Anna, nei pressi dell'ospedale di Cattinara e l'ultimo in via Carducci. Immediati i sequestri (nella nota non si capisce se i sequestri riguardano i proventi oppure no) e i relativi allontamenti delle persone.

Ubriachezza

Due le persone sanzionate in piazza Libertà con relativi allontanamenti a causa dello stato di ubriachezza. Alcuni casi di fumatori rei di fumare all'interno della stazione delle autocorriere del Silos di largo Santos. Infine due Daspo urbani a carico di altrettanti uomini di origine straniera ai quali è stato imposto il divieto di accesso al giardino di piazza Libertà e ingresso della Stazione per 6 mesi.