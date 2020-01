La Polizia Locale sbarca a Opicina, primo giorno di lavoro per il nuovo distretto

La Polizia Locale informa che da oggi, giovedì 23 gennaio, il Distretto C si è trasferito da viale Miramare 65 ad Opicina in via Doberdò 20/3 (al 1° piano dell'edificio del Centro Civico). Il nuovo numero di telefono è 040 6757583. Il nuovo distretto sarà aperto al pubblico tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, tranne il mercoledì in cui rimarrà chiuso.