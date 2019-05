Opicina avrà il suo distretto di Polizia Locale, partiti i lavori per la nuova sede

Tra due mesi Opicina avrà un nuovo distretto di Polizia Locale. L’annuncio è stato dato questa mattina dal vicesindaco Paolo Polidori e dall’assessore ai Lavori Pubblici, Elisa Lodi, durante una conferenza stampa tenutasi proprio all’interno della struttura in fase di ristrutturazione. All'incontro ha presenziato anche Salvatore Porro, in veste di presidente della VI commissione consiliare. Il costo dei lavori, che sono partiti circa un mese fa nella struttura di via Doberdò, è pari a circa 40 mila euro.

Le parole dell'amministrazione comunale

“Rispettando gli impegni del programma di questa amministrazione - ha spiegato il vicesindaco - Opicina avrà così una sua adeguata sede per la Polizia locale, in grado di rispondere a quelle esigenze di sicurezza evidenziate dagli abitanti della zona e in generale del territorio carsico”. Tra le novità previste dall’impegno della Giunta Dipiazza anche quelle relative alla “diffusione di un sistema di videosorveglianza e la possibilità di usufruire della vigilanza privata” così Polidori. Le pattuglie della PL di Opicina monitoreranno tutto il territorio carsico incluso nel comune di Trieste.

“Il cantiere – ha invece spiegato l’assessore ai Lavori pubblici – porterà quindi all’ultimazione di un distretto di Polizia Locale dentro al Centro Civico. Verranno realizzati spogliatoi e docce per uomini e donne e avrà un accesso indipendente”. Nella nuova sede presteranno servizio tra i 15 e i 20 agenti.