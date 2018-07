Polizia Locale, Polidori: «Dalla Regione 55mila euro per auto e divise»

Per la Polizia Locale arrivano 55mila euro dalla Regione, destinate all’acquisto di autovetture e di nuove divise. Lo dichiara il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Paolo Polidori in un post su Facebook. «Lo dobbiamo a Pierpaolo Roberti - scrive Polidori - che ringrazio. Questi fondi, “grazie” al PD, non spettavano a Trieste in quanto la funzione di Polizia Locale era rimasta fuori dall’Uti, in base a quello scellerato meccanismo ricattatorio di penalizzazione che la Serracchiani aveva messo in atto dopo l’abolizione delle province».

«Si ristabilisce così pari trattamento a tutti i Comuni del FVG - conclude Polidori -, indipendentemente dalle ormai dalle... inUTIli. Lavoro di squadra, obiettivi condivisi, nell'interesse dei cittadini».