Autovelox, le postazioni dal 7 al 13 ottobre

Torna anche questa settimana il consueto appuntamento con l'informazione della Polizia Locale sul posizionamento degli autovelox sulle strade del territorio comunale. Di seguito le postazioni da oggi, 7 ottobre, a domenica 13 ottobre: strada di Fiume, via Marchesetti, via Valerio.

In caso di maltempo verrà utilizzato uno dei tre box fissi (via Marchesetti, viale Miramare e via Flavia).