Chiedevano soldi per un'associazione inesistente, nei guai due finti muti

Si avvicinavano alle persone fingendo di essere muti e chiedendo un'offerta per una fantomatica associazione di sordomuti. Il fatto di cronaca risale a qualche giorno fa ed è stato scoperto da una pattuglia del Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale di Trieste che, durante il controllo, ha riscontrato come uno dei due protagonisti "aveva ricevuto nel passato recente ben cinque decreti di allontanamento in altrettante città italiane".

I due sono stati quindi allontanati "dopo avergli contestato un verbale per mendicità molesta". I soldi raccolti fino a quel momento sono stati sequestrati.