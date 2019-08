Controlli stradali della Polizia Locale, oltre 3700 euro di multe e tre reati penali

Poco meno di 4000 euro di sanzioni e tre informative all'Autorità Giudiziaria a causa di reati considerati penali dalla legge. E' questo in sintesi il bilancio di oltre 40 controlli stradali eseguiti dalla Polizia Locale di Trieste nella giornata di venerdì 9 agosto in diverse zone della città.

Due autovetture, un furgone e tre moto di supporto con telelaser, Targa System, pretest ed etilometro, si sono posizionate in viale Gabriele D'Annunzio, viale Ippodromo e in via dell'Istria, per effettuare normali controlli sulla viabilità da dove sono emerse 16 violazioni del codice della strada. La maggior parte dei veicoli intercettati dal Targa System, fa sapere la PL, "era in regola con la copertura assicurativa e la revisione".

Tutte le sanzioni caso per caso

Ma andiamo con ordine. Tra le 16 sanzioni, spiccano le cinque violazioni per mancata revisione, le tre per guida in stato d'ebbrezza (in un caso il tasso rilevato è stato di 2,07 grammi per litro di sangue), una sanzione da 544 euro per superamento del limite di velocità di oltre 40 chilomentri l'ora e due per mancanza di copertura assicurativa, con rispettivi sequestri dei mezzi fermati e sanzioni complessive pari a 1736 euro. Negli altri cinque casi invece le sanzioni hanno riguardato il superamento della striscia trasversale continua, la presenza di scarico rumoroso, omesso uso delle cinture di sicurezza, due ulteriori per velocità superiore a 10 chilometri orari rispetto al limite consentito, mancanza temporanea di un documento di viaggio.

Informata l'Autorità Giudiziaria

Senza contare le tre sanzioni della guida in stato d'ebbrezza, l'importo totale delle multe comminate dalla Polizia Locale nella giornata di venerdì è pari a 3745 euro. Per quanto riguarda la presenza di alcool nel sangue, oltre alla sospensione della patente, è scattata anche l'informativa all'Autorità Giudiziaria. In tutti e tre i casi infatti, i conducenti sono stati trovati alla guida con tassi alcolemici superiori ai 0,8 grammi di alcool per litro di sangue, reato che secondo la legge è punibile penalmente.