Polizia Locale, in arrivo quasi 900 mila euro dalla Regione

La Polizia Locale di Trieste riceve poco meno di 870 mila euro dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il trasferimento è stato deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Autonomia locali e sicurezza Pierpaolo Roberti e fa parte del programma regionale di finanziamento delle politiche per la sicurezza.

Trieste è il comune che riceve più soldi dalla politica regionale per le forze di polizia locali (Udine beneficia per poco più della metà ndr) e in totale sono 12 le municipalità ad usufruire dei 3 milioni e 900 mila euro stanziati in totale. Il vicesindaco Paolo Polidori e assessore alla Polizia Locale ha commentato così: "Siamo contenti che la Regione veda in maniera determinante la tematica della sicurezza. Questo significa che c'è una condivisione di valori ed è motivo di grande soddisfazione".

Polidori: "Priorità all'armamento, la videosorveglianza subito dopo"

Ma come verranno ripartiti i quasi 870 mila euro all'interno delle diverse voci di spesa? "Prioritaria è tutta la fase per giungere all'armamento del corpo - ha sottolineato Polidori - ma non in termini quantitativi. Per l'armamento infatti non si dovrebbero spendere più di 70 mila euro, cifra che dovrà essere aggiunta alle risorse da destinare alla creazione dell'armeria, che sicuramente non raggiungerà le centinaia di migliaia di euro".

Secondario a questo punto, "ma certamente importante anche dal punto di vista della spesa - ha concluso il vicesindaco - è la videosorveglianza, sulla quale stiamo arrivando alla stesura finale del relativo progetto".

Tre milioni di euro andranno a supportare interventi definiti "prioritari" come la videosorveglianza, armamento, sedi di polizia locale e sale operative e altri invece secondari come le "dotazioni tecnico strumentali, veicoli a motore, potenziamento collegamenti telefonici e informatici, oltre ad essere utilizzati per completare gli interventi che la Regione ritiene necessari. I restanti 900 mila euro verranno utilizzati invece per le divise, munizioni, dotazioni e la formazione dei volontari della sicurezza.

"I Comuni che non hanno avuto accesso a questo riparto - si legge nella nota della Regione - potranno beneficiare del prossimo fondo sicurezza che dispone di altri 3 milioni e 500 mila euro". Quattro invece le Unioni Territoriali che si vedono assegnare complessivamente circa 756 mila euro.

I tre milioni e 900 mila euro comune per comune

Questo l'elenco dei beneficiari e delle somme totali (in conto capitale e in parte corrente) ad essi assegnate: Comune di Trieste (869.427,87 euro), Comune di Udine (457.248,42 euro), Comune di Pordenone e Cordenons (368.396,84 euro), Comune di Gorizia (241.132,26 euro), Uti Natisone (235.916,50 euro), Comune di Cervignano del Friuli assieme a Fiumicello Villa Vicentina, Aiello del Friuli, Aquileia, Terzo di Aquileia, Ruda, Campolongo Tapogliano (186.095,18 euro), Uti Carnia (185.483,92 euro), Uti Valli e Dolomiti friulane (184.196,32 euro), Comune di Monfalcone (179.804,73 euro), Comune di Latisana con i Comuni di Ronchis, Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Pocenia, Precenicco (164.769,77), Comune di Codroipo con Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, (160.296,09 euro), Comune di San Daniele con Ragogna, Dignano, Coseano, Rive D'Arcano, Flaibano (154.523 euro), Uti Noncello (150.824,56), Comune di Muggia (128.093,92 euro), Comune di Lignano Sabbiadoro (118.368,04 euro), Comune di Grado (115.422,58 euro).