Vietato attraversare con il rosso, in arrivo la task force della Polizia Locale

Le pattuglie della Polizia Locale si posizioneranno nei pressi degli attraversamenti pedonali maggiormente pericolosi per verificare il comportamento di conducenti e pedoni. Il "serrato monitoraggio", come definito dalla stessa Polizia Locale di Trieste, avviene a qualche giorno di distanza dall'ultimo grave investimento avvenuto sulle strisce all'angolo tra via Mazzini e piazza Goldoni. Proprio il giorno successivo TriestePrima aveva effettuato un sopralluogo giornalistico della durata di un'ora nei pressi dell'attraversamento pedonale "incriminato" e aveva contato circa 200 pedoni responsabili di aver oltrepassato le strisce a semaforo rosso.

La protesta dei sindacati della Trieste Trasporti

Questa settimana poi i sindacati della Trieste Trasporti sono scesi in piazza per protestare contro l'iscrizione nel registro degli indagati del collega autista che era alla guida del mezzo coinvolto nell'ultimo incidente, e per chiedere al Comune lo spostamento delle strisce. "Vogliamo che i pedoni vengano obbligati ad attraversare più giù e non su questo incrocio". Fratelli d'Italia ha iniziato quindi una campagna di sensibilizzazione e il vicesindaco di Trieste Paolo Polidori ha promesso "maggiori controlli e possibili multe in arrivo". Anche per questo quindi la Polizia Locale ha "mappato" il territorio di competenza, indicando 13 punti sensibili dove si concentrerà il monitoraggio. Di seguito la lista completa:

✅Viale Campi Elisi all'intersezione con Via del Lloyd

✅Viale D'Annunzio all'intersezione con Piazza Foraggi

✅Via Fabio Severo all'intersezione con Foro Ulpiano

✅Via Felice Venezian all'intersezione con Via Cavana

✅Piazza Giotti all'intersezione con Via Zanetti

✅Piazza Goldoni angolo Via Mazzini

✅Viale Ippodromo all'intersezione con Via Settefontane

✅ Viale Miramare 65

✅ Viale Miramare (ex casa del ferroviere)

✅Via Roma all'intersezione con Via Ghega

✅Via Revoltella 40

✅ Campo San Giacomo all'intersezione con Via del Rivo

✅Via San Spiridione all'intersezione con Via Mazzini