Permesso di soggiorno scaduto e senza patente, "bastonata" da oltre 5000 euro

Venerdì scorso una pattuglia della Polizia Locale ha fermato un cittadino di origine pakistana di 35 anni, irregolare sul territorio italiano, mentre si trovava alla guida di uno scooter e lo ha multato perché sprovvisto di patente. L'episodio è accaduto in via dell'Istria nei pressi del cimitero di Sant'Anna durante un servizio di pattugliamento relativo ai consueti controlli stradali.

Le conseguenze

Il conducente non risultava essere in regola con il permesso di soggiorno, infrazione che ha portato gli agenti a "dubitare sulla sua stessa identità" e a sottoporre l'uomo ad una foto-segnalazione come da Testo unico sull'immigrazione. Inoltre, lo straniero guidava senza aver mai conseguito la patente in Italia. Da qui la contestazione e la conseguente multa da oltre 5 mila euro e il fermo del mezzo per tre mesi, di proprietà di un'altra persona. Infine, il trentacinquenne è stato quindi denunciato per presenza irregolare sul suolo nazionale.