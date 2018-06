Incidente auto-scooter in via Bonomea: strada a senso unico alternato

Incidente auto-scooter questa mattina attorno alle 8.30 in via Bonomea all'altezza del civico 108/21. Coinvolti un Kymco condotto da un uomo, iniziali D.A. del '65 e una Suzuki condotta da una donna di ottant'anni. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia locale.

La strada è rimasta chiusa al traffico per una ventina di minuti per poi venire riaperta con senso unico alternato.