"Altre due fondine difettose a Trieste", lo sconcerto del SAP (FOTO)

«I colleghi continuano a rischiare la vita. A Trieste, città della recente tragedia che ha scosso l’Italia negli ultimi giorni, altri due colleghi hanno patito la rottura della fondina. In un caso si è rotta la fondina in cordura, già in sostituzione di quella in polimero rotta questa estate. Nell’altro caso si è rotta ancora quella in polimero». A dichiararlo è Stefano Paoloni, Segretario Generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).

«Queste sono le condizioni in cui siamo costretti ad operare: senza idonei equipaggiamenti e con il rischio sempre dietro l’angolo. Stiamo denunciando la questione delle fondine dal dicembre 2018, continuiamo a farlo ad ogni episodio, nell’indifferenza totale di chi se ne dovrebbe assumere la responsabilità anziché – conclude - accusare chi ha il dovere di denunciare».

