Festa della donna: le iniziative della Polizia

Due importanti iniziative saranno organizzate dalla Polizia in occasione dell'8 marzo, festa della donna, due eventi benefici dedicati alla lotta contro la sclerosi multipla e la violenza sulle donne.

Campagna “Gardensia” per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism)

Nell’ambito della manifestazione nazionale di raccolta fondi e di sensibilizzazione denominata “Gardensia” e promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, domani, venerdì 8 marzo, dalle ore 9 alle 15, nell’atrio principale della Questura, la sezione locale dell’Aism realizzerà un punto di raccolta fondi e informativo.

"Questo non è amore"

Nell'ambito della campagna della Polizia di Stato contro la violenza di genere "...Questo non è amore", sempre l'8 marzo sarà allestito il camper istituzionale con colori d'istituto che stazionerà in tre piazze cittadine, fornendo un punto informativo e di ascolto alle persone interessate. Il camper sarà dalle 9 alle 10.30 a Roiano, in piazza Tra i Rivi; dalle 11 alle 12 in campo San Giacomo e dalle 12.30 alle 13.30 in piazza Garibaldi.