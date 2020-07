Controlli anti Covid: sanzionato un locale a Sistiana

La Polizia ha sanzionato nella giornata di ieri il titolare di un'attività in zona baia di Sistiana per aver violato le norme anti Covid 19. In tutto sono stati sette i locali controllati: uno dai Carabinieri e sei dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale (PASI) della Questura. Controllate anche 257 persone ma nessuno di loro è stato sanzionato né denunciato.

