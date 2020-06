Moto d'acqua al servizio dei bagnanti, torna il servizio nautico della Polizia

Nella mattinata odierna, alla Marina di Portopiccolo, il Questore Giuseppe Petronzi ha comunicato la ripresa del servizio di controllo del territorio mediante moto d’acqua per la stagione estiva 2020. Questo ulteriore servizio, unitamente al progetto di pattugliamento mediante biciclette MTB avviato dallo scorso anno per consentire un controllo adeguato del litorale e delle aree verdi della provincia giuliana, andrà ad integrare il dispositivo già ordinariamente assicurato dalla Questura di Trieste e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Duino-Aurisina.

Per l’occasione, era presente anche il Sindaco di Duino-Aurisina, Daniela Pallotta, per la rinnovata collaborazione con la Polizia di Stato nell’ambito dei controlli del litorale insieme alla Polizia Locale di Duino-Aurisina. Nella circostanza, il Questore, oltre al Comune di Duino-Aurisina per la collaborazione, ha rivolto un particolare ringraziamento alla Marina di Portopiccolo per la messa a disposizione degli ormeggi delle moto d’acqua ed ambienti per gli operatori impiegati nel servizio a mare.