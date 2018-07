Dormiva sul sedile ubriaco, auto in mezzo alla strada

La scorsa notte la Polizia di Stato di Trieste ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test un cinquantaduenne triestino, iniziali S.B. Durante il servizio istituzionale del territorio, un equipaggio della Squadra Volante della Questura, mentre stava transitando in via Baiamonti, ha notato un’autovettura ferma al centro strada. All’interno un uomo con gli occhi chiusi.

Gli operatori lo hanno svegliato e, una volta accertato il suo stato di ebbrezza alcolica, hanno richiesto l’ausilio della locale Polizia Stradale. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test ed è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria.

Come sanzione accessoria, rischia la sospensione della patente da 16 mesi a 3 anni e la perdita di 10 punti dalla patente stessa, durata che potrà essere aumentata anche da un terzo alla metà visto che il rifiuto di sottoporsi all’alcol test è paragonato alla violazione più grave della guida in stato di ebbrezza.

Il mezzo, intestato alla moglie, è stato spostato e prelevato da una ditta specializzata.