Polizia: unità antiterrorismo "UOPI" nel periodo natalizio

Le unità antiterrorismo "UOPI" (Unità operative di pronto intervento) saranno affiancate alla Polizia di Frontiera e impegnate in alcune zone sensibili del centro cittadino durante il periodo delle festività. I controlli di frontiera erano già stati intensificati da luglio a causa dei flussi migratori, con l'impiego del Reparto mobile e del Reparto prevenzione crimine di Padova.

Più sicurezza

Il servizio è stato quindi implementato da questa settimana con due unità antiterrorismo (otto operatori), specializzate in situazioni di emergenza come i casi di rapimento ed effettueranno controlli mirati rivolti a identificare persone segnalate in territorio Schengen perché collegate ad attività terroristiche. Le pattuglie (in auto o appiedate) opereranno sul confine, a Opicina e in zone del centro quali viale XX Settembre, piazza Libertà e in generale luoghi frequentati dai giovani.

Dati incoraggianti

Così ha dichiarato in una conferenza stampa stamattina (18 dicembre) la portavoce della Questura, la dottoressa Martina Cannella: "Già da luglio l'attività illecita dei passeur è diminuita sensibilmente, questi rinforzi sono stati applicati non a fronte di un nuovo rischio rilevato ma in virtù del successo conseguito".