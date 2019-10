Sparatoria: approvata mozione per cittadinanza onoraria agli agenti uccisi

Approvata ieri in Consiglio comunale la mozione per conferire la Cittadinanza Onoraria agli Agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, assassinati nella sparatoria di venerdì 4 ottobre. La mozione del consigliere forzista Michele Babuder, firmata da tutti i capigruppo in Consiglio, chiedeva anche di "valutare la possibilità di intitolare agli Agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego il piazzale antistante il realizzando Centro congressi in Porto Vecchio". La mozione è stata approvata all'unanimità, dopo la votazione anticipata richiesta da Alberto Polacco (FI). Presente in aula anche un delegato della Questura e i rappresentanti del SAP.

"La gran parte della cittadinanza di Trieste - ha dichiarato il consigliere Michele Babuder (FI) -, sconvolta e disorientata di fronte a un così drammatico accadimento, fin dagli attimi immediatamente successivi alla tragedia, ha manifestato sentimenti di sincera e spontanea vicinanza e cordoglio ai famigliari degli Agenti caduti, alla Polizia di Stato e, in generale, a tutti gli operatori delle Forze dell’ordine quotidianamente impegnati a garantire la nostra incolumità e la nostra sicurezza".

"Un impegno il loro che spesso li porta in città sconosciute - ha continuato Babuder -, lontani dalle proprie origini, dai propri famigliari e dai propri affetti. Come per Matteo e Pierluigi che, fino a quel tragico giorno, erano parte sostanziale della nostra Comunità e numerose sono state le testimonianze di un loro forte legame con la città. Riteniamo, quindi, che il loro sacrificio non debba rimanere vano; che il loro impegno - come quello di tutte le donne e gli uomini in divisa - non possa trovare vicinanza solo a posteriori; che il funesto accadimento occorso presso la Questura debba servire da monito e far riflettere affinché la coscienza civica, le Istituzioni e lo Stato siano realmente vicini agli operatori delle Forze dell’ordine e a chi presta servizio per gli altri".

Foto: SAP