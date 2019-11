Guida ubriaco con un passeggero armato di coltello: due denunciati

La Polizia ferma un'auto per un controllo: il guidatore è in stato di ebbrezza e il paseggero a con sé un coltello. È successo ieri sera in via Valdirivo: la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un cittadino serbo, D.M., 34enne, e il passeggero M.J. nato nel 1977 in Serbia.

I controlli

A effettuare il controllo è stato il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che sta coadiuvando la Questura nel controllo del territorio. Il conducente è risultato positivo all’alcoltest e, dopo le formalità di rito, è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente e il veicolo, una Bmw, è stato sequestrato amministrativamente. Identificato anche il passeggero, che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, poi sequestrato. Anch’egli, per il possesso ingiustificato dell'arma, è stato denunciato.