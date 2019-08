Polli: "Non fuggono dalla guerra, sono palestrati", ma è una foto del cantante Tequila Taze

Nei giorni scorsi sono state divulgate diverse foto false e fake news sulla condizione dei migranti che scappano dalla Libia. Questa volta, l'autrice di un post fake è l'assessore Luisa Polli (Lega) che, in un post su Facebook, ha pubblicato una foto che ritrae un gruppo di ragazzi dai corpi tonici. "Fate voi i commenti vi sembrano persone che fuggono dalla guerra, oppure persone palestrate che fuggono dal proprio paese perché detenuti pericolosi che avevano grosse cifre a disposizione per essere portati dai trafficanti in Italia?" scrive la Polli.

La foto, ovviamente, è decisamente falsa. La persona in primo piano nella foto è, infatti, il cantante Tequila Taze assieme, presumibilmente, ad alcuni suoi amici.