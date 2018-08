Fuochi di Ferragosto: le polemiche

DUn Telegram del Comune annuncia, verso le 17.00, la sospensione dei fuochi di Ferragosto a seguito della tragedia di Genova. Pochi minuti dopo, ne arriva un altro che spiega ai cittadini che "è impossibile disarmare i fuochi in sicurezza" confermando lo spettacolo pirotecnico.

È stata questa la scelta definitiva del Comune, molto criticata dai cittadini che l'hanno reputata "scandalosa" e "vergognosa".

Tra i commenti spicca anche quello dell'assessore Polli che mette in dubbio l'operato del sindaco: "Sono rimasta esterefatta anch'io. Non siamo a Trieste ma credo si possa sempre fare dietro front...Si può fare con le armi nucleari e non con i fuochi?".

Screenshot inviato da un lettore

Nel frattempo, nel resto del mondo, anche Israele piange le vittime del ponte Morandi. Infatti, proprio ieri, il municipio di Tel Aviv è stato illuminato dal tricolore.

Our thoughts and prayers go out to the people of #Italy and all those affected by the terrible tragedy in #genova. 🇮🇹❤🇮🇱 pic.twitter.com/D58hpe5LIs