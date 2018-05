"Baviera mobile": la Polstrada di Trieste in Germania all'evento sulla sicurezza alla guida

In data 21 e 22 aprile 2018 si è svolta a Kulmbach, in Germania, la campagna di sicurezza stradale “Baviera mobile – In sicurezza verso la tua destinazione”, 18a edizione sulla sicurezza dei veicoli a due ruote denominata “Arrivare invece di perire”. Alla manifestazione, oltre a circa 40.000 motociclisti “civili”, hanno partecipato anche centauri appartenenti alle forze di polizia europee, tra i quali due dipendenti della Polizia Stradale di Trieste, che hanno contribuito alla formazione dei partecipanti sulla sicurezza alla guida.

L’evento è stato organizzato dal Ministero dell’Interno tedesco, rappresentato dal Capo della Polizia della regione “Oberfranken”, che ha ringraziato tutti gli appartenenti alle forze di polizia evidenziando la professionalità ed il contributo dato per il successo della manifestazione.