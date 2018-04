Ponte del 25 aprile e 1 maggio: traffico da bollino rosso in autostrada

Settimana di festività “lunga”, per coloro che approfitteranno delle due ricorrenze (festa della Liberazione il 25 aprile e dei lavoratori il primo maggio) per godersi più giorni di vacanza o per organizzare delle gite fuori porta. Molti gli spostamenti attesi, dunque, sulla rete autostradale di Autovie Venete a partire da domani, mercoledì 25 aprile. Il traffico sarà infatti da bollino giallo, quindi sostenuto, in A57 (Tangenziale di Mestre) in direzione Trieste e anche lungo la A4 (Venezia – Trieste) in entrambe le direzioni; ci saranno, complice il bel tempo previsto, possibili code o rallentamenti in prossimità di stazioni e svincoli che portano alle località balneari ma anche in entrata alla barriera di Trieste Lisert sia di pomeriggio, che di sera.

Bollino rosso, invece, per la giornata di giovedì 26 aprile in A4, direzione Venezia e in A23 (Palmanova – Udine) direzione Palmanova con possibili code o rallentamenti a causa dei mezzi pesanti, che, dopo lo stop del giorno prima (dalle 9,00 alle 22,00), riprenderanno a transitare; traffico sostenuto, invece, lungo la A57 in direzione Venezia. Venerdì 27 aprile è previsto trafficosostenuto lungo la A57 in entrambe le direzioni, mentre i flussi di veicoli saranno più intensi in A4, in entrambe le direzioni, con possibili code o rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Da non sottovalutare il fatto che venerdì 27 in Slovenia è giornata festiva e quindi i mezzi pesanti non possono circolare. Sabato 28 aprile sarà da bollino giallo in A4, solo in direzione Trieste, mentre nelle giornate successive -domenica 29 (data in cui lo stop ai mezzi pesanti sarà in vigore dalle 9,00 alle 22) e lunedì 30 aprile - non sono previste turbative.

La festa dei lavoratori (martedì primo maggio) sarà all’insegna del traffico sostenuto in A57, direzione Trieste, con picchi più alti in A4 in entrambe le direzioni. Potranno formarsi code o rallentamenti in prossimità di stazioni o svincoli in direzione mare e, nel pomeriggio e durante le ore serali anche in entrata alla barriera di Trieste Lisert, in direzione Venezia. Divieto di transito per i mezzi pesanti sempre dalle 9,00 del mattino alle 22,00. In Italia, il traffico commerciale riprenderà mercoledì 2 maggio, giornata quindi con flussi di transiti più sostenuti, mentre in Slovenia il 2 maggio è festivo. Bollino rosso, infine, nella giornata di giovedì 3 maggio, con la ripresa del traffico commerciale sloveno. Il traffico sarà intenso in A4 quindi, in direzione Venezia e lungo la A23, in direzione Palmanova, con possibili code o rallentamenti.

Più fluido, ma pur sempre sostenuto, in A57, in direzione Venezia.