Auto cade nell'Isonzo, il difficile intervento dei Vigili del fuoco

Una vettura è stata avvistata nelle acque del fiume Isonzo dal ponte della passarella tra Gradisca d'Isonzo e Sagrado in località Poggio Terza Armata. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Gradisca d'Isonzo e i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia insieme ai Sommozzatori del Comando dei Vigili del fuoco di Venezia per il recupero del mezzo. Il recupero non risulta essere semplice anche e soprattutto a causa della piena del fiume e per i sei metri di profondità che le acque raggiungono in quel punto. La notizia è in aggiornamento