Porro (FdI): "Solidarietà agli ortodossi per multe a Pasqua, è sofferenza indimenticabile"

"Eccellenza, come cattolico e politico esprimo la mia totale solidarietà a Lei, al padre Eusepio e a tutta la comunità rumena di Trieste, per essere stata multata dopo aver partecipato alla celebrazione per la risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale Salvatore Porro in seguito all'intervento della Polizia durante la pasqua ortodossa, celebrata nonstante i divieti in corso in pieno lockdown nella chiesa di via dell'Istria.

"Sofferenza indimenticabile"

"Dopo 2000 anni - spiega Porro - è stata la prima volta nella storia del Cristianesimo che la Santa Pasqua, per tutti i fedeli del Mondo non è stata celebrata nelle nostre Chiese, è stata una sofferenza indimenticabile che verrà ricordata nei secoli avvenire. Per noi Cristiani, cattolici e ortodossi, la Santa Pasqua è la festività più importante per della nostra religione, perché è il giorno in cui si festeggia la resurrezione di Gesù".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel suo messaggio messaggio di solidarietà il consigliere sovranista spiega che "La Pasqua rappresenta pertanto un giorno di festa e di speranza di salvezza, il trionfo della luce sulle tenebre e della vita sulla morte. Voi ortodossi, salutate i fedeli con “Cristo è risorto” e l’altro risponde è veramente risorto!”. Noi cattolici, ci salutiamo con: “Alleluia, alleluia “Cristo è risorto”. Nel rinnovarLe la mia solidarietà, Vi saluto con un pensiero di papa Benedetto XVI Siate anche voi simili alle lampade! Fate brillare la vostra luce nella nostra società, nella politica, nel mondo dell’ economia, nel mondo della cultura e della ricerca".