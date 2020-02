"Una fontana con luci colorate in piazza Libertà": la proposta di Salvatore Porro (FdI)

Una fontana con zampilli e luci colorate in piazza Libertà: questa la proposta di Salvatore Porro, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale. L'idea si è concretizzata in una mozione firmata anche dai consiglieri Gabriele Cinquepalmi e Claudio Giacomelli. La mozione prende atto del fatto che "l’amministrazione comunale ha intrapreso la totale riqualificazione dell’intera area antistante la stazione ferroviaria con l’istituzione di nuovi corsi di viabilità sia in entrata che in uscita dalla città, constatato che nella grande area è collocata soltanto la statua della principessa Sissi" e invita il sindaco a "prendere in seria considerazione la proposta di realizzare una grande fontana, dotata dei più moderni sistemi 'inverter' o 'switch' per una movimentazione continuata dei getti d’acqua, anche con frutti colorati. L’utilizzo inoltre di fare e di LED per l’illuminazione notturna creerebbe uno spettacolo gradevole, rendendo ancora più attraente per i cittadini, e soprattutto per i turisti che arrivano via ferrovia, terra mare, l’impatto con la nostra città".