Vandalismo al ristorante "Masala": vetro rotto e porta forzata

Danneggiata la porta d’ingresso del ristorante "Masala" in via Nordio. Su segnalazione di un cittadino, ieri mattina il personale della Squadra Volante si è recato sul posto e ha constatato che un ristorante etnico aveva la porta d’ingresso socchiusa e il vetro di un’anta era infranto. È stato informato il titolare e si è appurato che all’interno non ci sono stati né ammanchi né ulteriori danneggiamenti. Il locale era chiuso da una settimana e avrebbe riaperto a giorni.