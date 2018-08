Continuano i casting per la fiction "La porta Rossa", stavolta si cercano uomini e donne (dai 25 ai 65 anni) disponibili a lavorare (privi di impegni) in tutte queste date: 3/4/8/9/10/11 agosto per la fiction La porta Rossa 2.

Per qualsiasi info e per candidature (con foto e numero di telefono) scrivete a comparsetrieste@gmail.com