Il Carso svela le sue meraviglie con sette eventi

Domenica 16 giugno, le aziende e il GAL Carso hanno organizzato un calendario di eventi in Carso, per rendere il territorio più noto e apprezzato. L’obiettivo principale è promuovere uno stile di vita sano e un incontro emozionante col nostro patrimonio naturale e culturale, con particolare rispetto alla specificità geologica locale. Un centinaio di biglietti scontati per accedere alle più importanti attrazioni del Carso sono a disposizione del pubblico per festeggiare la giornata, intitolata ‘Porte Aperte sul Carso’. La giornata fa parte del percorso di costruzione del geoparco del Carso, sostenuto dal GAL e finanziato dal Servizio Geologico della Regione Friuli Venezia Giulia. Il percorso va avanti da febbraio e vi stanno partecipando a vario titolo decine di aziende. L’aspirazione del territorio e dei Comuni coinvolti, compresi quelli del Carso in Slovenia, è quella di integrare il Carso nella rete globale dei geoparchio dell’Unesco.

Tutti gli eventi

- Grotta Gigante, dalle 9 alle 17 orario continuato, in Borgo Grotta Gigante, visite guidata ad ogni ora piena

- Visita guidata al sito Paleontologico del Dinosauro Antonio, al Villaggio del Pescatore, dalle 10 alle 18

- Laboratorio sulle erbe selvagge tra natura e rocce, Aurisina, alle 15.45

- Un pomeriggio da pastore, all’azienda agricola Antonič, Ceroglie, alle 16.30

- Degustazione Vini & Rosandra, dall'azienda agricola Parovel, Bagnoli, alle 17

- La fattoria carsica e i frutti della terra (per bambini), all'azienda agricola Devetak, san Michele del Carso, alle 15 e alle 16.45

- BioMa del WWF, a Miramare, dalle 10 alle 18 orario continuato



Come accedere ai biglietti scontati

Ci sono cento biglietti a metà prezzo a disposizione. Per assicurseli, vanno prenotati sulla piattaforma EventBrite [ https://carsoporteaperte2019.eventbrite.it/ ].

I contatti per le informazioni sono: a razzini@galcarso.eu o telefona al 391 4032206.