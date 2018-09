Pordenone chiude le porte ai migranti: profughi verso Udine e Trieste

Porte chiuse della giunta Ciriani a Pordenone agli immigrati. A poche settimane dall'incontro annunciato dal sindaco Eligio Grizzo con il nuovo prefetto Maiorino sul tema immigrazione, sono bastati i numeri ad anticipare la politica. Infatti, da quello che emerge dai report, i richiedenti asilo, sia quelli in arrivo sia quelli ospitati nelle strutture, stanno diminuendo (960 nell'ultimo mese contro i 1006 di giugno).

Porte chiuse e file inesistenti in Questura

Secondo quanto dichiarato da Il Gazzettino, sarebbe stata la Questura ad aver cambiato il modus operandi nei confronti dei richiedenti asilo rendendo molto complesso l'accesso agli uffici dei dipendenti.

Con porte chiuse e file inesistenti, solo i casi più urgenti vengono trattati direttamente alla Caritas, dove i legali si occupano di coloro che hanno il diritto di richiedere lo status di rifugiato per pericoli oggettivi come una guerra in corso nel paese d'origine o persecuzioni di genere razziale.

Così, poco a poco, Pordenone è stata cancellata dalle mete, mentre è in continuo aumento il numero degli arrivi a Udine e Trieste.