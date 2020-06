Porto, Anac: "Applicata la legge ma le criticità della normativa sono state segnalate dal 2015"

L'Anac ha agito applicando una normativa (il d.Lgs. 39/2013) sulla quale dal 2015 ha più volte segnalato per vie ufficiali le criticità a Governo e Parlamento, che tuttavia non hanno ritenuto di intervenire. Lo ha sottolineato la stessa Autorità nazionale anticorruzione. Nel caso specifico l'Anac ha agito a seguito di "un circostanziato esposto giunto nel novembre 2019 - si legge nella nota -. La delibera è stata emanata all'esito di una accurata istruttoria, svolta nelle pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio, come previsto dalla legge". Secondo quanto si apprende

In merito alla ravvisata inconferibilità dell'incarico riconosciuta in capo al Presidente dell'Autorità portuale, scrive l'Anac, "essa si fonda su una previsione legislativa espressamente applicata alle Autorità portuali e su una consolidata giurisprudenza amministrativa (sentenze del Consiglio di Stato n.126/2018 e n. 2325/2019) cui Anac si è adeguata". Secondo quanto si apprende la delibera in ogni caso non produce nullità degli atti fin qui adottati ed è impugnabile davanti al giudice amministrativo.