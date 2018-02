D'Agostino incontra gli allievi dell'Accademia Nautica dell'Adriatico : «Il mare è la vocazione della nostra città»

Una lezione a 360 gradi sui grandi temi di cambiamento e sviluppo che sta vivendo il porto di Trieste. Questo il focus di un incontro svoltosi stamattina presso l'Auditorium di Italia Marittima, dove il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, ha incontrato gli allievi ufficiali e gli Allievi tecnici superiori per la logistica dell'Accademia Nautica dell'Adriatico.

Grande soddisfazione delle cadette e dei cadetti per le opportunità che D’Agostino ha illustrato in merito allo sviluppo del cluster marittimo portuale, che in questo momento vede Trieste e il Friuli Venezia Giulia protagonisti, grazie alle ottime performance dello scalo giuliano.

Il presidente ha raccontato ai ragazzi le strategie future del porto e la sua capacità di essere motore per il territorio, al di là dei dati di traffico.

«Il mare è la vocazione della nostra città – ha affermato D’Agostino – e offre un vantaggio logistico che va implementato anche attraverso l’integrazione con attività innovative ad alto valore aggiunto. Oggi il vantaggio competitivo è la conoscenza».

Il presidente dell'Accademia Stefano Beduschi, facendo gli onori di casa, ha sottolineato l'importanza del legame con l'Autorità di Sistema Portuale, che figura tra i soci fondatori dell’istituto. A seguire, il direttore generale, Bruno Zvech, ha parlato del grande lavoro di promozione che l'Autorità sta portando avanti per avvicinare i giovani al mondo della portualità e della logistica.

A conclusione dell’incontro sono state annunciate nuove attività e collaborazioni dei due enti, tra cui l’organizzazione di uno stand comune in occasione dei 50 anni della Barcolana.