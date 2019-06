Fedriga a Monaco per promuovere la nuova logistica del FVG

Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga sarà in questi giorni alla fiera di Monaco in occasione della Transport Logistic, il più importante salone europeo che, ogni due anni, riunisce istituzioni e operatori attorno al tema dell'innovazione delle infrastrutture e dei trasporti. L'evento si terrà dal 4 al 6 giugno a Monaco e la presenza del governatore punta a incrementare la collaborazione tra la Regione e il vicino Land.

La trasferta, in sinergia con Italcam (la Camera di Commercio italo-tedesca), prevede incontri bilaterali, tavoli tecnici e colloqui privati mirati da un lato a illustrare le potenzialità del territorio, pronto a raccogliere in modo coordinato le sfide dei mercati e, dall'altro, a sottolineare la volontà dell'Amministrazione di affrontare questo percorso fianco a fianco con le realtà a essa geograficamente, culturalmente ed economicamente prossime.

Il sistema logistico integrato

All'arrivo il governatore visiterà lo stand allestito dalla Regione in collaborazione con Aries (l'in-house della Camera di Commercio di Trieste), portando il saluto ai 17 espositori che hanno aderito alla proposta di adottare uno spazio comune per lanciare il Friuli Venezia Giulia nelle sue rinnovate vesti di sistema logistico integrato. Sempre nel contesto della Transport Logistic avrà luogo il vertice con il ministro dei Trasporti della Baviera Hans Reichhart - al quale parteciperanno anche l'omologo regionale, Graziano Pizzimenti, e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino - incentrato sulla collaborazione tra interporti e sulla definizione di nuove piattaforme di cooperazione in ambito economico e produttivo.

Altri incontri

Previsto anche un incontro con il vicedirettore generale della Fiera di Monaco, Gerhard Gerritzen e il Console generale, Enrico De Agostini, e il tavolo sull'innovazione e i cluster ospitato da Generali, al quale interverranno l'assessore al Turismo e alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, e numerosi esponenti del panorama scientifico regionale. Gli appuntamenti si concluderanno il 6 mattina con l'incontro bilaterale tra il governatore e Florian Hermann, ministro del Land bavarese con delega agli Affari Federali, Europei e Internazionali: all'ordine del giorno lo stato di attuazione dell'intesa bilaterale sottoscritta nel 2016, le risultanze dei tavoli di lavoro e la definizione di nuove prospettive comuni tra il Friuli Venezia Giulia e la Baviera.