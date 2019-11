"Gravi violazioni" durante l'ispezione, nave moldava "bandita" da tutta Europa

Un mercantile battente bandiera moldava è stata bandita per tre mesi da tutti i porti europei dopo un'ispezione effettuata il 7 novembre scorso dalla Capitaneria di porto di Monfalcone e durante la quale sono state registrate "gravi violazioni in materia di sicurezza, delle condizioni di vita e lavoro dei marittimi e della sicurezza dell'ambiente marino". A riportare la notizia è stata la Rai regionale in un servizio di ieri 14 novembre.

"Gravi violazioni"

La motonave Maraki è stata raggiunta quindi dal fermo amministrativo che non le permetterà l'attracco in alcun porto fino a che l'armatore non adotterà gli "opportuni provvedimenti per rimettere in sicurezza la nave". Le gravi violazioni hanno riguardato anche la sicurezza umana a bordo e hanno riscontrato "deficienze nella gestione della sicurezza in generale della nave da parte della società armatoriale".

I precedenti

Per la portarinfuse moldava, il fermo non rappresenta una novità. Negli ultimi sei mesi infatti la Maraki è stata "fermata e detenuta altre due volte", così il servizio pubblico in relazione alle precedenti ispezioni avvenute in altri stati europei. E' stata proprio la recidività infine a far scattare il bando internazionale che ha quindi coinvolto l'equipaggio composto da 23 persone (comandante ucraino e marittimi di nazionalità siriana, indiana e turca).