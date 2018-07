Porto, la denuncia di un lettore

Il lettore Alessandro Sancin ci ha mandato questa lettera che pubblichiamo integralmente.

Ho più volte segnalato nel corso delle scorse settimane, a diverse autorità in indirizzo, insieme ad altri cittadini la presenza di navi con generatore acceso durante tutte le ore notturne, ormai la situazione si protrae da almeno due settimane.

Questa sera (ieri ndr) si ripete la stessa situazione e la conferma di alcuni amici e conoscenti nelle diverse località della città mi confermano che si può trovare riscontro anche a distanza.

Da quello che mi riferiscono miei conoscenti, si riesce a sentire il rumore del motore proveniente dal molo VII fino in via Capodistria, in zona Campanelle, a Rozzol, per non parlare di chi abita vicino alle torri d'Europa.

Si richiede un intervento a chi di competenza per la grave situazione di inquinamento acustico.

Cordiali saluti

lettera firmata