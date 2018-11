Maltempo: il Porto di Trieste invia una squadra di soccorso in Carnia

C'è anche una squadra di specialisti del Porto di Trieste pronta a dare una mano in Carnia, in difficoltà a causa del maltempo. La squadra di operai è stata inviata dall'Autorità portuale di Trieste che, attrezzata ed esperta in interventi pesanti, da oggi è impegnata nello sgombero dell'area del Carnia Arena International Biathlon Centre, particolarmente danneggiata.

Serracchiani: "Bell'esempio di solidarietà e unità regionale"

“La squadra di specialisti del Porto di Trieste che in Carnia stanno dando una mano a sgombrare gli alberi caduti sono bell'esempio di solidarietà e unità regionale”. Ha dichiarato la deputata del Pd Debora Serracchiani, che oggi si è recata nei comuni di Forni Avoltri e di Ravascletto (Udine) per verificare l'entità dei danni causati dal maltempo e l'opera dei soccorritori. Serracchiani ha incontrato in Municipio il sindaco di Forni Avoltri Clara Vidale e il vicesidaco Manuele Ferrari, e di là si è recata al campo di biathlon, dove ha salutato la squadra di soccorso.

Successivamente la deputata si è recata a Ravascletto, dove ha incontrato il sindaco Ermes De Scrignis.