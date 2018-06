Porto, Usb Lp - Clpt: «Provocazione inaccettabile inviare personale da Genova»

I lavoratori del Porto di Trieste ritengono «una provocazione inaccettabile che a GMT Steinweg venga permesso di inviare mezzi e lavoratori da Genova al porto di Trieste perché a Trieste non ci sarebbero abbastanza lavoratori adeguatamente formati». Così dichiara Sandi Volk per le sigle sindacali Usb Lp-Clpt.

«Se non ce ne sono abbastanza si tratta della conseguenza del fatto che l’AdSPMAO non ha imposto, come poteva e doveva, che i lavoratori di ALPT venissero adeguatamente formati dai terminalisti presso i quali venivano impiegati. Ora quegli stessi terminalisti che non hanno provveduto a formare i lavoratori del Porto di Trieste adottano la scusa della “mancanza di un numero adeguato di lavoratori formati” per richiedere all’AdSPMAO l’utilizzo di lavoratori di altri porti, richiesta avvallata come se fosse una prassi normale. Ora però i lavoratori portuali di Trieste hanno finito pazienza e fiducia. Per questo indicono un presidio per Venerdì 1° giugno dalle ore 15:00 davanti all’entrata della ADSPMAO (Torre dei Loyd)».