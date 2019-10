Porto Vecchio, De Micheli: "Investimento che cambia il volto della città"

"L'investimento nel Porto Vecchio è un fatto straordinario, importantissimo, che cambia il volto della città". Lo ha dichiarato ai microfoni di Telequattro il ministro alle Infrastrutture De Micheli nel corso di una visita in Porto Vecchio insieme al sindaco e al vicepresidente del consiglio regionale.

"Oggi si parla di un recupero urbano, storico, di tecnologia, destinato a cambiare la città. Trieste dà molto al Paese. Un Porto così bene infrastrutturato non è facile da trovare e ciò lo rende competitivo con gli altri porti non solo in Italia, ma anche in Europa. E' ovviamente destinato a migliorare, ma il saper fare attrae sempre investimenti, sia pubblici che privati" ha concluso.

In merito alla tassazione dei Porti la Ministra ha dichiarato, nel corso dell'incontro presso la sala Piccola Fenice di ieri sera, 24 ottobre: "L' infrazione è un rischio che corrono tutti i porti. Io sono per il negoziato, come Francia e Spagna. Abbiamo anche podestà di natura pubblica e forse sarà questa una delle caratteristiche che potremo mostrare all'Europa per evidenziare che i porti, contrariamente a quanto si pensi, non sono aziende".