Saipem in Porto Vecchio, Dipiazza: «Orgoglioso che questa realtà innovativa sia presente a Trieste» (VIDEO)

«Innovazione ed alta ingegneria in Porto Vecchio a Trieste. Il futuro del vecchio scalo su cui tutti insieme stiamo lavorando è già in parte realtà con la Saipem, una società ad altissimo valore aggiunto unica al Mondo per la realizzazione di robot e droni in grado di intervenire a 600 metri di profondità su pozzi petroliferi che sversano in mare». Lo afferma il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza sulla sua pagina Facebook.

«Un sistema complesso - spiega il sindaco - di altissima ingegneria che permette di chiudere pozzi sottomarini di cui si è perso il controllo. Questa tecnologia nasce per evitare in futuro eventi tragici di inquinamento ambientale come quello del 2010 nel Golfo del Messico quando ci vollero 90 giorni per chiudere la falla».

«Siamo in Porto Vecchio, siamo in zona franca, è qualcosa di straordinario! Sono molto orgoglioso che questa realtà internazionale ed innovativa sia presente nella nostra sempre più importante città».