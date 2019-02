Porto Vecchio, l'interesse di Londra sulla riqualificazione

Il tema del lavoro, con particolare riguardo agli effetti per i cittadini britannici presenti in Italia e per cittadini triestini presenti in Gran Bretagna in vista dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, è stato al centro dell'incontro che si è svolto ieri mattina a Trieste, presso il Palazzo del Governo, tra il prefetto di Trieste Valerio Valenti e il Vice Ambasciatore britannico a Roma, Ken O’Flaherty.

Beneficio dalla partecipazione britannica a ESOF 2020

Sono stati, inoltre, affrontati poi i temi dell’immigrazione, della lotta alla criminalità, dell’economia fino a ESOF 2020, la manifestazione europea in programma a Trieste tra il 4 e il 10 luglio 2020, dedicata al dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica. Non pochi sono, infatti, gli studenti italiani ed inglesi interessati da queste tematiche, così come i professionisti e gli operatori che potrebbero trarre benefici da una partecipazione britannica all’evento.

Il porto vecchio

Anche i progetti di ristrutturazione ed apertura a consistenti investimenti che interessano l’area del Porto vecchio di Trieste hanno suscitato l'interesse nel Vice Ambasciatore, che ha già preannunciato come tali tematiche potranno essere portate a maggiore concretezza in occasione di un futuro incontro.