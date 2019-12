Porto Vecchio verso la riqualificazione, siglato l'avvio dell'Accordo di programma

Giornata importante per Trieste. E' stato infatti siglato oggi, 18 dicembre, il documento d'avvio dell'iter che porterà nella primavera del 2020 alla definizione dell'Accordo di programma per la riqualificazione e lo sviluppo del Porto vecchio di Trieste e successivamente alla costituzione del Consorzio di gestione da parte di Regione, Comune di Trieste e Autorità di sistema portuale.

"Oggi Regione, Comune di Trieste e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale stanno facendo sistema per rilanciare l'area del Porto vecchio di Trieste - ha dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga -. Le istituzioni lavorano infatti fianco a fianco per guardare al futuro di Trieste e del Friuli Venezia Giulia in modo costruttivo e creare opportunità di sviluppo. I brillanti risultati ottenuti dal Porto di Trieste ne sono un ottimo esempio, perché sono dovuti sia all'attenta gestione da parte dell'Authority, sia al fatto che tutte le realtà e gli enti operanti sul territorio si muovono in modo coordinato per raggiungere obiettivi comuni. In tale quadro il Porto vecchio rappresenta un'occasione fondamentale per l'intero Paese, perché grazie alla sua estensione è lo spazio ideale per l'insediamento di nuove attività economiche ad elevato valore aggiunto".

"Oggi è una delle più belle giornate da Sindaco della nostra importante Trieste - ha dichiarato il sindaco Dipiazza -. Con l’Accordo di Programma sul Porto Vecchio di Trieste, l’approvazione dello Statuto del Consorzio e il Cronoprogramma diamo l’avvio a una serie di iniziative con tappe ben precise coordinate da Comune di Trieste, Regione FVG e Autorità Portuale sull’area del PortoVecchio, oltre agli interventi che già state vedendo".