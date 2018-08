Dipiazza: "L'Icgeb non andrà in Porto Vecchio"

L'Icgeb, una delle istituzioni scientifiche d'eccellenza di Trieste non verrà spostato in Porto Vecchio. L'annuncio di ieri è del sindaco Roberto Dipiazza.

"Servono 30 milioni e ne abbiamo 10 così cominciamo a capire che, come nella mia vita da sindaco conta solo il conto economico" ha spiegato Dipiazza ai microfoni di Telequattro. "Poi ho chiamato tutti gli enti ed erano contrari allo spostamento perché si spostava dall'area di ricerca lasciando un luogo vuoto per portarlo da un'altra parte". "Giacca è una delle persone che stimo di più dal punto di vista scientifico e poi però c'è il conto economico. Se qualcuno mi dà la differenza si può metterlo al magazzino 26".

Il Museo del Mare al magazzino 26

"Ora - come nel servizio - manca solo il via libero del Ministero per le Attività Culturali. Al magazzino 26 andrà il Museo del Mare ma non solo".

Migliaia di metri quadrati liberi

"Abbiamo 38 mila metri di solai - ha continuato Dipiazza - un magazzino lungo 250 metri e largo 40. Allora, qui andranno l'Immaginario Scientifico, il Museo del Mare, il Museo dell'Antartide, International Talent Support e se avremo altro spazio inseriremo successivamente: un'economia di scala importante, dove poter fare arrivare turisti che troveranno una situazione molto interessante".