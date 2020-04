Coronavirus, Portopiccolo esperienze benessere in omaggio a chi combatte in prima linea

Un’iniziativa per dire grazie a tutti coloro che si impegnano in prima linea nell’emergenza di Covid-19: il personale delle terapie intensive dei Presidi Sanitari del territorio FVG e del Veneto. Medici e infermieri che si impegnano in prima linea sopportando turni estenuanti e adattando le loro vite all’andamento dello stato di salute dei pazienti. “L’emergenza Covid-19 ha messo sotto stress il sistema sanitario che si è trovato a gestire una situazione complessa e in continuo cambiamento. Siamo riconoscenti per l’impegno di tutto il personale sanitario che si è validamente e costantemente dedicato a gestire la criticità dell’emergenza.” – dichiara Gabriele Magotti CEO di Portopiccolo Management – “In un momento in cui la Sanità Pubblica Italiana dimostra la sua efficienza e professionalità, Portopiccolo ha voluto contribuire omaggiando delle Esperienze Benessere per sostenere tutti coloro impegnati nelle terapie intensive che hanno manifestato lodevole responsabilità nel portare avanti la loro missione, garantendo che il diritto alla salute fosse assicurato” - continua Magotti. Le Esperienze Benessere che Portopiccolo offre sono volte a far vivere dei momenti di relax e spensieratezza all’interno del borgo: è possibile scegliere tra pernottamenti presso Hotel Falisia, a Luxury Collection Resort&Spa- l’eccellenza hospitality firmata 5 *****L- che si affaccia sulla Piazzetta e carnet di ingressi al Beach Club di Portopiccolo, lo stabilimento mare curato e ricco di servizi, immerso nella Riserva Naturale delle Falesie di Duino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.