Positivo al coronavirus esce per una passeggiata: denunciato

Un uomo positivo al coronavirus è stato sorpreso dalla Polizia Locale mentre passeggiava tranquillamente senza alcuna mascherina o altro dispositivo anticontaminazione. Ora dovrà rispondere di procurata epidemia colposa.

Tutto è iniziato alla fine di marzo, quando un ragazzo è uscito per recapitare la spesa ai genitori e alla nonna. Dalla verifica dell'autocertificazione, però, è emerso che il giovane aveva inserito nel modulo una residenza non veritiera, probabilmente confusa con l'attuale domicilio. Convocato dalla Polizia Locale per chiarimenti, gli operatori hanno appurato che il giovane si era allontanato da casa poichè i genitori erano in quarantena. Tuttavia il padre del giovane non si trovava nella lista delle persone sottoposte a questo vincolo, bensì in quella dei positivi al Coronavirus.

Il Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale ha quindi effettuato un controllo al domicilio del padre, sorprendendolo a passeggiare tranquillamente senza alcuna mascherina o altro dispositivo di protezione. Intimato all'uomo di rientrare in casa e messo al corrente del reato commesso, questi minimizzava l'accaduto. Dovrà rispondere di procurata epidemia colposa (Codice Penale, art. 452 Delitti colposi contro la salute pubblica, prevede la reclusione da 3 a 12 anni).