Possibili nevicate sul Carso: attivati spargisale sull'altipiano

«Mezzi spargi sale saranno operativi da questa sera per presalatura preventiva delle strade dell’Altipiano e delle zone più alte della città». Così annuncia il vicesindaco Pierpaolo Roberti sul suo profilo Facebook in previsione delle possibili precipitazioni nevose previste tra stasera e domattina sull'Altipiano carsico, già oltre i 300 metri, come specificato da Arpa Fvg, che riferisce per domani «Cielo per lo più coperto con deboli piogge sparse. Sulla pianura al mattino possibili deboli nevicate o pioggia mista a neve. Sulla fascia occidentale nuvolosità meno intensa e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa. Sul Carso probabili nevicate al mattino, poi prevalenza di pioggia. In serata possibili foschie».