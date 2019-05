Poste Italiane farà risplendere nuovamente le vecchie cassette sul Carso

Le storiche cassette rosse delle Poste Italiane che dal 1961 arredano i comuni del territorio verranno restaurate e ridipinte. Le nuove installazioni sono state effettuate in diversi comuni e coinvolgeranno presto altre realtà del territorio provinciale di Trieste. "In linea con la sua missione sociale - si legge nella nota - infatti Poste Italiane ha avviato nelle aree dei piccoli comuni il progetto “decoro urbano” che prevede, tra le altre iniziative, la sostituzione e la manutenzione straordinaria delle cassette postali, per riqualificare lo spazio urbano".

Solo nei comuni con meno di 5000 abitanti

L’intervento è parte del programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. Interessati dall'operazione sono quindi Monrupino/Repen e Sgonico/Zgonik.

L’effettiva realizzazione di tali impegni è consultabile sul nuovo portale web all’indirizzo www.posteitaliane.it/piccoli-comuni.