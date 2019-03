Poster Modiano venduto a prezzo record di 200 mila sterline

Si potrebbe dire che si è trattato di una vera e propria fumata "bianca". Un vecchio poster firmato da Andreas Farkas realizzato per la storica azienda triestina Modiano è infatti stato messo all'asta e venduto alla cifra di 193.750 sterline lo scorso novembre. La notizia un po' datata, ma fino ad oggi a Trieste non era stata riportata. Il quadro con l'mmagine di una maschera intenta a fumare una sigaretta era appeso alle pareti dello storico nightclub londinese Annabel's che, dalla sua apertura avvenuta nel 1963, ha rappresentato il club più esclusivo della capitale britannica.

La regina Elisabetta, i Beatles, Eric Clapton e molti altri

Nelle storie legate a questo gioiello spiccano la Regina Elisabetta che, come riporta Elle Decor, nel 2003 chiese un gin martini senza limone, o il rifiuto da parte del proprietario di far entrare i Beatles, in ragione del loro tentativo di entrare scalzi. Lo storico club londinese ha messo all'asta tutti gli arredi nella famosa casa inglese Christie's. Dai bagni al mobilio, passando persino per i tappeti e la postazione di un dj, tutto è stato venduto.

Il record di sempre per un poster vintage

La somma totale, come riporta il Telegraph, è stata di 4 milioni di sterline e la vendita del Farkas ha stabilito il record di sempre per un poster vintage. Un modo romantico di ripensare con orgoglio alla storica azienda triestina.