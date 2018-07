Il Comune cerca 2 lavoratori socialmente utili

Il Comune di Trieste ricerca 2 lavoratori socialmente utili da utilizzare in 2 progetti a finanziamento regionale di varia durata per 36 ore settimanali.

I lavori

Il primo posto 1 lavoratore con profilo professionale di “istruttore amministrativo –posizione economica C1”, nell’ambito del progetto “Informatizzazione dei dati relativi a domande presentate da cittadini per richiesta contributo” per un periodo di 21 settimane comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

Il secondo invece riguarda 1 lavoratore con profilo professionale di “istruttore amministrativo –posizione economica C1”, nell’ambito del progetto “Attività di promozione turistica” per un periodo di 20 settimane e 1 giorno, sempre entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Alla voce "cose da fare" o "saper fare": aggiornamento procedimenti e modulistica strutture ricettive turistiche, verifica documentazione e attività istruttoria, inserimento dati nella procedura regionale, aggiornamento database, elaborazione dati, archiviazione pratiche, sopralluoghi presso le strutture ricettive, riordino pratiche, informazioni al pubblico.

La paga

La retribuzione oraria e' fissata in 11,84 euro.

Prima i triestini

All'interno della selezione, i residenti nel Comune sede di svolgimento dell’attività avranno la precedenza rispetto ai residenti degli altri comuni del bacino territoriale del Centro per l’Impiego di Trieste. I lavoratori interessati sono quelli posti in C.I.G.S. sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento, ovvero posti in mobilità e titolari del relativo trattamento, ovvero titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione.

I requisiti

Al momento dell’adesione, il lavoratore dovrà allegare il curriculum vitae, autocertificare la propria residenza, dichiarare la tipologia del trattamento previdenziale percepito, la durata e la data di cessazione dello stesso e, in caso di CIGS, anche l’azienda presso la quale è occupato.

Come fare

Le candidature devono essere presentate al Centro per l’Impiego della Regione Friuli Venezia Giulia per la Provincia di Trieste, presso la sede di Scala dei Cappuccini n. 1, da VENERDI' 29 GIUGNO 2018 a VENERDI' 13 LUGLIO 2018.